Напишите названия растений, которые живут: В тайге, тундре, смешанном лесу, степи, водоеме, на лугу.

Биология
Напишите названия растений, которые живут: В тайге, тундре, смешанном лесу, степи, водоеме, на лугу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Тайга:Из-за сурового климата на тайге не могут расти широколиственные деревья(дуб,ясень).Растут обычно,берёза,осина,а приспосовленны более хв.деревья:ель,сосна..пихта,лиственница,кедр(сибирский)   Степи:лакрица,шиповник майский,бор(такое растение),астра ромашковая,хвойник,солодка ... На лугу:зверобой,мята полевая,пижма,тысячелистник,клевер луговой,гвоздика..цикорий..и м.д. В Водоёме:кувшинка,горец,роголистник,водяной орех ,сусак и многие другие. Тандра:василистник..осоки,герани,купальницы..и т.д. Смешанный лес: ландыши,медуница,гусиный лук,березы,сосны,первоцвет весенний..ну и многое другое.
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