площадь человека 2 м2. с какой силой давит воздух на человека при атмосферном давлении 760 мм рт. ст.?
Физика
площадь человека 2 м2. с какой силой давит воздух на человека при атмосферном давлении 760 мм рт. ст.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
атмосферное давление умнож на площадь человека. Получится1520 ньютонов. точно не знаю сверься с ответом
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