площадь человека 2 м2. с какой силой давит воздух на человека при атмосферном давлении 760 мм рт. ст.?

Физика

площадь человека 2 м2. с какой силой давит воздух на человека при атмосферном давлении 760 мм рт. ст.?

Автор: Гость