1.Найдите период колебаний маятника если он из положения 1 в положение 2 движется 0.5 сек. Варианты ответов: 1)0.5с 2)1с 3)2с 3)4с 2. Расссчитайте глубину моря если промежуток времени между отправлением и приемом сигнала эхолот...

Физика

1.Найдите период колебаний маятника если он из положения 1 в положение 2 движется 0.5 сек. Варианты ответов: 1)0.5с 2)1с 3)2с 3)4с 2. Расссчитайте глубину моря если промежуток времени между отправлением и приемом сигнала эхолота 2с. Скорость звука в воде 1500м/с. Варианты ответов:1)3км 2)1.5км 3)2км 4)1км. 3.Определите сколько колебаний на морской волне совершается за 20сек надувная резиновая лодна если скорость распрастронения волны 4м/с а её длина волны 8м.

Автор: Гость