в реакции цинка с соляной кислотой образовалась 68 г хлорида цинка рассчитайте массу и кол-во вещества вступившего в реакцию

Гость: Гость:

Zn+2HCl=ZnCl2+H2 m(ZnCl2)=68 г n(ZnCl2)=m/M=68/136=0.5 моль n(ZnCl2)/1=n(Zn)/1=n(HCl)/2 =>n(Zn)=0.5 моль =>n(HCl)=1 моль m(Zn)=n*M=0.5*65=32.5 г m(HCl)=n*M=1*36,5=36,5 г Ответ: В реакцию вступил цинк количеством вещ-ва в 0,5 моль и массой 32,5 г; и соляной кислоты прореагировало 36.5 г кол-вом вещества в 1 моль.