в реакции цинка с соляной кислотой образовалась 68 г хлорида цинка рассчитайте массу и кол-во вещества вступившего в реакцию

Химия
в реакции цинка с соляной кислотой образовалась 68 г хлорида цинка рассчитайте массу и кол-во вещества вступившего в реакцию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn + 2HCL = ZnCL2 + H2 пусть Zn - х Мr (Zn) = 65 Mr (ZnCL2) = (65 + 35,5)*2 = 136 х грамм Zn ==> 68 г ZnCL2 65 грамм Zn ==> 136 г ZnCL2 n (Zn) = 0,5 моль пропорция: х/65 = 68/136 х = 65*68/136 = 32,5 г
Гость:
Zn+2HCl=ZnCl2+H2 m(ZnCl2)=68 г n(ZnCl2)=m/M=68/136=0.5 моль n(ZnCl2)/1=n(Zn)/1=n(HCl)/2 =>n(Zn)=0.5 моль =>n(HCl)=1 моль m(Zn)=n*M=0.5*65=32.5 г m(HCl)=n*M=1*36,5=36,5 г Ответ: В реакцию вступил цинк количеством вещ-ва в 0,5 моль и массой 32,5 г; и соляной кислоты прореагировало 36.5 г кол-вом вещества в 1 моль. 
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