Отметьте красным цветом причины Смутного времени,синим - его характеристики

Обществознание
Отметьте красным цветом причины Смутного времени,синим - его характеристики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В следующий раз не забывайте дописать задание) Синий цвет : 1) слабость государственной власти  6)Ужесточение политики закрепощения крестьян  7)Вооруженная борьба различных групп русских людей друг против друга (гражданская война)  8)Разобщение верхушки русского общества .  Красный цвет: 2) пресечение законной московской династии  3) Неподчинение окраины центру  4) Самозванчество  5)Хозяйственная разруха ,голод,запустение центральной части русских земель  9)Вмешательство иностранных государств во внутренние дела России. 
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