Отметьте красным цветом причины Смутного времени,синим - его характеристики
Обществознание
Отметьте красным цветом причины Смутного времени,синим - его характеристики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В следующий раз не забывайте дописать задание) Синий цвет : 1) слабость государственной власти 6)Ужесточение политики закрепощения крестьян 7)Вооруженная борьба различных групп русских людей друг против друга (гражданская война) 8)Разобщение верхушки русского общества . Красный цвет: 2) пресечение законной московской династии 3) Неподчинение окраины центру 4) Самозванчество 5)Хозяйственная разруха ,голод,запустение центральной части русских земель 9)Вмешательство иностранных государств во внутренние дела России.
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