Отметьте красным цветом причины Смутного времени,синим - его характеристики

Гость: Гость:

В следующий раз не забывайте дописать задание) Синий цвет : 1) слабость государственной власти 6)Ужесточение политики закрепощения крестьян 7)Вооруженная борьба различных групп русских людей друг против друга (гражданская война) 8)Разобщение верхушки русского общества . Красный цвет: 2) пресечение законной московской династии 3) Неподчинение окраины центру 4) Самозванчество 5)Хозяйственная разруха ,голод,запустение центральной части русских земель 9)Вмешательство иностранных государств во внутренние дела России.