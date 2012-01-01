Нужно списать произвольные предлоги,образованные из существительных.Вставить буквы 1.(В)следстви.. какой-то задержк.. в пути лошади отстали,а мы ушли(в)перед. 2.(В)последстви..,когда мне действительно пришлось видеть тигра на в...
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Нужно списать произвольные предлоги,образованные из существительных.Вставить буквы 1.(В)следстви.. какой-то задержк.. в пути лошади отстали,а мы ушли(в)перед. 2.(В)последстви..,когда мне действительно пришлось видеть тигра на воле,он (не) произвел на меня такого впеч..тления,как в первый раз. 3.(В)течении.. многих дней продолжалось сильное изв..ржение вулкана. 4.Сразу от бивака начался ступенчатый подъем,(на)подобие гиган..ских террас. 5.Нам удалось быстро договориться (на)счет квартиры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вследствие, задержки, вперед 2. Впоследствии, не произвел, впечатления 3. В течение, извержение 4. наподобие, гигантских 5. насчет
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