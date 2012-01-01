нынешний 2012 год записывается четырьмя цифрами 0,1,2и2 сколько раз в будущем году будет записываться теми же четытырмя цифрами
Математика
нынешний 2012 год записывается четырьмя цифрами 0,1,2и2 сколько раз в будущем году будет записываться теми же четытырмя цифрами
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1. 2021 2. 2102 3. 2120 4. 2201 5. 2210
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