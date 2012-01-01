нынешний 2012 год записывается четырьмя цифрами 0,1,2и2 сколько раз в будущем году будет записываться теми же четытырмя цифрами

Математика

нынешний 2012 год записывается четырьмя цифрами 0,1,2и2 сколько раз в будущем году будет записываться теми же четытырмя цифрами

Автор: Гость