Лика научилась решать задачи (на переливания) и прудумала сказку. В одном королевстве был родник с живой водой. Брать воду и наливать её можно было только с помощью серебряных королевских ведер объёмом 5 и 8 литров и большой ко...

Гость: Гость:

сначала чтобы набрать три литра в 8-ми литровое ведро набрать полностью воды, потом из этого же ведра перелить в пятилитровую, в восьмилитровом ведре останется три литра. чтобы 6 литров набрать опять же в восьмилитровое ведро воды набрать и в пятилитровое налить, что бы три литра в воьсмилитровом осталось. потом пять литров из ведра пятилитрового выливаем в родник, а эти три литра в бочку наливаем, потом то же самое делаем, что бы снова три литра осталось, и снова в бочку вот и 6 литров. а один литр....эти 6 литров которые мы получили до этого переливаем в пятилитровое ведро, вот один литр и останется.