Лика научилась решать задачи (на переливания) и прудумала сказку. В одном королевстве был родник с живой водой. Брать воду и наливать её можно было только с помощью серебряных королевских ведер объёмом 5 и 8 литров и большой ко...
Математика
Лика научилась решать задачи (на переливания) и прудумала сказку. В одном королевстве был родник с живой водой. Брать воду и наливать её можно было только с помощью серебряных королевских ведер объёмом 5 и 8 литров и большой королевской бочки, стоящей у родника. Выливать излишки воды можно было или обратно в родник, или в эту бочку, но зато в ней можно накапливать нужное количество воды. В один из дней король разрешил просителям взять: 3л, 6л и 1л. Как же могли просители набрать это количество живой воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треба накопить в бочці потрібну кількість води
Гость:
сначала чтобы набрать три литра в 8-ми литровое ведро набрать полностью воды, потом из этого же ведра перелить в пятилитровую, в восьмилитровом ведре останется три литра. чтобы 6 литров набрать опять же в восьмилитровое ведро воды набрать и в пятилитровое налить, что бы три литра в воьсмилитровом осталось. потом пять литров из ведра пятилитрового выливаем в родник, а эти три литра в бочку наливаем, потом то же самое делаем, что бы снова три литра осталось, и снова в бочку вот и 6 литров. а один литр....эти 6 литров которые мы получили до этого переливаем в пятилитровое ведро, вот один литр и останется.
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