Дайте характеристику реакции, уравнение которой H20(пар)+CO (стрелочка слева направо и справа на лево) H2+CO2-Q, по всем изученным признакам классификации. Рассмотрите данную реакцию с точки зрения ОВР. Я в 9 классе.

Химия

Дайте характеристику реакции, уравнение которой H20(пар)+CO (стрелочка слева направо и справа на лево) H2+CO2-Q, по всем изученным признакам классификации. Рассмотрите данную реакцию с точки зрения ОВР. Я в 9 классе.

Автор: Гость