Дайте характеристику реакции, уравнение которой H20(пар)+CO (стрелочка слева направо и справа на лево) H2+CO2-Q, по всем изученным признакам классификации. Рассмотрите данную реакцию с точки зрения ОВР. Я в 9 классе.
Химия
Дайте характеристику реакции, уравнение которой H20(пар)+CO (стрелочка слева направо и справа на лево) H2+CO2-Q, по всем изученным признакам классификации. Рассмотрите данную реакцию с точки зрения ОВР. Я в 9 классе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2O+CO=H2+CO2-Q 1)Реакция замещения 2)Эндотермическая 3)Гомогенная 4)Окислительно-восстановительная 5)Обратимая 6)Некаталитическая 2H(+)+2e=H2(0) C(+2)-2e=C(+4)
Гость:
1) Эта реакция обратимая, некаталитическая, эндотермическая, гомогенная, реакция замещения, окислительно-восстановительная реакция. 2)ОВР: H₂¹⁺ + 1e = H₂° 2 восстановление, окислитель. C ²⁺ -2e = C ⁴⁺ 1 окисление, восстановитель.
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