От места старта одновременно в одном направлении вышли два лыжника: скорость одного из них была 12 км/ч, а скорось другого - 10 км/ч. Через какое время расстояние между ними станет равным 6 км?
Математика
От места старта одновременно в одном направлении вышли два лыжника: скорость одного из них была 12 км/ч, а скорось другого - 10 км/ч. Через какое время расстояние между ними станет равным 6 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3ч так как 12-10=2(скорость удаления) и 6:2=3(ч)
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