От места старта одновременно в одном направлении вышли два лыжника: скорость одного из них была 12 км/ч, а скорось другого - 10 км/ч. Через какое время расстояние между ними станет равным 6 км?

Математика

От места старта одновременно в одном направлении вышли два лыжника: скорость одного из них была 12 км/ч, а скорось другого - 10 км/ч. Через какое время расстояние между ними станет равным 6 км?

Автор: Гость