с 3 лугов собрали 19,7 сена с первого и 2 лугов собрали сена поровну с 3 собрали1,1т больше чем с каждого из первых двух сколько сена собрали скаждого луга?
Математика
с 3 лугов собрали 19,7 сена с первого и 2 лугов собрали сена поровну с 3 собрали1,1т больше чем с каждого из первых двух сколько сена собрали скаждого луга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19,7-1,1=18,6 т 18,6:3=6,2 т собрали с первого и второго луга 6,2+1,1=7,3 т собрали с третого луга значит: с первого луга 6,2т,со второго луга 6,2т,а с третого луга 7,3 т сена собрали. или х+х+х+1,1=19,7 3х+1,1=19,7 3х=19,7-1,1 3х=18,6 х=18,6:3 х=6,2 т собрали с первого и второго луга 6,2+1,1=7,3 т собрали с третого луга.
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