почему при получении аммиака все детали прибора должны быть сухими
Химия
почему при получении аммиака все детали прибора должны быть сухими
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего потому что аммиак может реагировать с водой с образованием гидроксида аммония. Смотря, конечно, как вы там аммиак получаете. Если из водорода и азота, то там должна быть платина, да и вода тогда бы реагировала с азотом малость
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