почему при получении аммиака все детали прибора должны быть сухими

Гость: Гость:

Скорее всего потому что аммиак может реагировать с водой с образованием гидроксида аммония. Смотря, конечно, как вы там аммиак получаете. Если из водорода и азота, то там должна быть платина, да и вода тогда бы реагировала с азотом малость