просклонять числительные от 5 до 80

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просклонять числительные от 5 до 80
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И. пять пятнадцать пятьдесят Р. пят-и пятнадцат-и пятидесят-и Д. пят-и пятнадцат-и пятидесят-и В. пять пятнадцать пятидесят Тв. пят-ю пятнадцат-ю пятидесят-ю Пр. о пят-и о пятнадцат-и о пятидесят-и
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