просклонять числительные от 5 до 80

Гость: Гость:

И. пять пятнадцать пятьдесят Р. пят-и пятнадцат-и пятидесят-и Д. пят-и пятнадцат-и пятидесят-и В. пять пятнадцать пятидесят Тв. пят-ю пятнадцат-ю пятидесят-ю Пр. о пят-и о пятнадцат-и о пятидесят-и