Назовите и охарактерезуйте типы развития насекомых

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Различают 2 типа развития насекомых. 1. С полным превращением. Этот тип развития характеризуется тем, что новордившиеся насекомые совершенно не похожи на своих родителей, однако ,в ходе развития, эти насекомые проходят стадию развития куколки. В этой куколке насекомые претерпевают различные метаморфозы. После этой стадии молодые насекомые похожи на своих родителей. 2. С неполным превращением. Этот тип развития характеризуется тем, что стадия куколки отсутствует. И новородившееся насекомое похоже на своих родителей.