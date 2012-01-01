Сочинение."Рассказ старого учебнига" чтоб был с диалогом

Гость: Гость:

Был холодный зимний вечер.Вьюга завывала и угрожающе стучала в окна.И вот пробило двенвдцать и все книги в библиотеке ожили. Все засуетилось.Будто маленький город проснулся,и все его жители отправились по своим делам. На одной*улице* резвились маленькте буквари, а на другой беседовали старые толковые словари. Сегодня днем в библиотеку поступили новые учебники для первоклассников,они жутко волновались, ведь завтра они должны были попасть в руки учеников.И они решили спросить совета у дядюшки *Русский язык*: -Дядюшка,расскажи нам о жизни в этой школе.Мы только что из типографии. -Все зависит, малыши,от того, какому хозяину вы достанетесь.Я за всю свою жизнь побывал у многих учеников.Сначала я попал в руки хулигана.Он был круглый двоечник,и я ему был совсем не нужен. Учебники с ужасом переглянулись и продолжили слушать: -Но на следующий год все изменилось. Я достался аккуриатной девочке, которая буквально спасла мне жизнь.Она не только подклеила мне страницы, но и сделала мне новый переплет.Я всегда знал,что полезен и нужен ей.Ведь наша задача-быть полезными! На следующее утро в библиотеку пришла учительница из первого класса и забрала новые учебники.К счастью все дети были рады увидить новыеучебники.