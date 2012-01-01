Оптовый склад продаёт магазинам рис (96ц), гречку (56ц), и пшено (48ц) за месяц. а)какую часть от общей массы проданных за месяц круп составляет крупа, пользующаяся наибольшим спросом? выразите эту часть в процентах. По действи...

Математика

Оптовый склад продаёт магазинам рис (96ц), гречку (56ц), и пшено (48ц) за месяц. а)какую часть от общей массы проданных за месяц круп составляет крупа, пользующаяся наибольшим спросом? выразите эту часть в процентах. По действиям с пояснениями.

Автор: Гость