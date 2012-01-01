Оптовый склад продаёт магазинам рис (96ц), гречку (56ц), и пшено (48ц) за месяц. а)какую часть от общей массы проданных за месяц круп составляет крупа, пользующаяся наибольшим спросом? выразите эту часть в процентах. По действи...
Математика
Оптовый склад продаёт магазинам рис (96ц), гречку (56ц), и пшено (48ц) за месяц. а)какую часть от общей массы проданных за месяц круп составляет крупа, пользующаяся наибольшим спросом? выразите эту часть в процентах. По действиям с пояснениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 96+56+48 = 200(ц)- общая масса проданных за месяц круп. 2) 96/200=48/100=0,48=48% часть общей массы рисовой крупы, пользующейся наибольшим спросом. Ответ. 48%
Гость:
1) 96+56+48=200 центнеров всего продали круп 1 -100% всех круп 2)96 :200 = 0,48 = 48% от всей крупы Рис пользуется наибольшим спросом.
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