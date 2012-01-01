чудесный день,солнце,чувствовали,морозный воздух,вот хрустнуло,свистнула птичка,почувствовала опасность,радостные,поздно.составить из этих слов текст диктанта

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чудесный день,солнце,чувствовали,морозный воздух,вот хрустнуло,свистнула птичка,почувствовала опасность,радостные,поздно.составить из этих слов текст диктанта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                                           Чудесный день. Одним зимним утром у вышел погулять.Морозный воздух легоньго морозил лицо.Я увидел снегтря.Вдруг у меня под ногами что-то хрустнуло.Снегирь видимо почувствовал опасность и улетел.Вот солнце взошло чуть выше,потеплело немного.Я шел к другу и по дороге мне встретились две вороны.Они радостно бегали друг за другом,мне показалось,что они играли.Потом одна из ворон издала непонятный звук, похожий на свист.Домой я вернулся поздно.День прошел очень хорошо. 
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