Расстояние между городами 861 км.Из городов навстречу друг другу движутся машины.одна из них прошла 3/7 всего расстояния ,а друга 2/7. на каком расстоянии друг от друга находятся машины?
Математика
Расстояние между городами 861 км.Из городов навстречу друг другу движутся машины.одна из них прошла 3/7 всего расстояния ,а друга 2/7. на каком расстоянии друг от друга находятся машины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
861:7*3=369км- проехала одна машина 861:7*2= 246 км- проехала вторая машина 861-(369+246) =246км- на таком расстоянии находятся друг от друга
Гость:
1)прошла первая 861:7*3=369 км 2)прошла второая 861:7*2=246 км 3)прошли обе 369+246=615 км 4)расстояние между ними 861-615=246 км 2 способ 1)какую часть пути прошли обе машині? 3/7+2/7=5/7 2)какую часть составляет расстояние между ними? 1-5/7=7/7-5/7=2/7 3)какое расстояние между ними? 861:7*2=246 км
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