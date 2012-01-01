Расстояние между городами 861 км.Из городов навстречу друг другу движутся машины.одна из них прошла 3/7 всего расстояния ,а друга 2/7. на каком расстоянии друг от друга находятся машины?

Математика

Расстояние между городами 861 км.Из городов навстречу друг другу движутся машины.одна из них прошла 3/7 всего расстояния ,а друга 2/7. на каком расстоянии друг от друга находятся машины?

Автор: Гость