Дано:треуг.ABC. BD-биссектриса угла А=75 градусов, угол С=35 градусов Док-ть:что треугольник BDC -равнобедреный
Геометрия
Дано:треуг.ABC. BD-биссектриса угла А=75 градусов, угол С=35 градусов Док-ть:что треугольник BDC -равнобедреный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если BD бисектриса то угол В=(180-(75=35))/2=35 угол С и угол В будут=35 гр =>треугольник BDC равнобедренный по двум углам
Гость:
решение: т.к BD -биссектриса, значит угол ABD=CBD рассм треуг. авс: угол В= 180-(75+35)=70 градусо.значи угол ABD=CBD=35 градусов Рассм треуг BDC: угол С=углу СВD=35 градусов,значит ВД=ВС,значит этот треуг равнобедренный ч т д
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