Помоните заполнить сравнительную таблицу "Реформы Петра I": Допетровское время Правление Петра Армия Флот Центральное управление местное управление управление цервовь...
Обществознание
Помоните заполнить сравнительную таблицу "Реформы Петра I": Допетровское время Правление Петра Армия Флот Центральное управление местное управление управление цервовью власть царя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Армия до петра была непостоянной. Петр провел реформу: Армия стала постоянной наемной, основанной на рекрутских наборах. Флота вообще не было. Петр Алексеевич очень любил заниматься кораблестроением. При Петре боярская дума и земский собор ушли в историю. Он создал сенат и синод.Также 12 коллегий (сначала 11).Отменено местничество. Появились губерни ( сначала 8), провинции, уезды. Церковь подчинилась Петру: он по сути стал главой русской православной церкви. Патриаршество упразднено. Власть царя была самодержавной стала абсолютной.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
в реакции цинка с соляной кислотой образовалась 68 г хлорида цинка рассчитайте массу и кол-во вещества вступившего в реакцию
Математика
Расстояние между городами 861 км.Из городов навстречу друг другу движутся машины.одна из них прошла 3/7 всего расстояния ,а друга 2/7. на каком рас...
Математика
Оптовый склад продаёт магазинам рис (96ц), гречку (56ц), и пшено (48ц) за месяц. а)какую часть от общей массы проданных за месяц круп составляет кр...