Помоните заполнить сравнительную таблицу "Реформы Петра I":                                             Допетровское время                  Правление Петра Армия Флот Центральное управление местное управление управление цервовь...

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Армия до петра была непостоянной. Петр провел реформу: Армия стала постоянной наемной, основанной на рекрутских наборах. Флота вообще не было. Петр Алексеевич очень любил заниматься кораблестроением. При Петре боярская дума и земский собор ушли в историю. Он создал сенат и синод.Также 12 коллегий (сначала 11).Отменено местничество. Появились губерни ( сначала 8), провинции, уезды. Церковь подчинилась Петру: он по сути стал главой русской православной церкви. Патриаршество упразднено. Власть царя была самодержавной стала абсолютной.