Разобрать слово как часть речи-1)преспокойно,2)собралась
Русский язык
Разобрать слово как часть речи-1)преспокойно,2)собралась
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Преспокойно- нареч. 2. Н.ф.- преспокойно. 3. В предложении обстоятельство. 1. Собралась- глаг. 2. Н.ф.- собираться. 3. В предложении сказуемое.
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