В сообщающихся сосудах находятся вода и масло. Высота масляного столба 10 см.Определи разницу между уровнями масла и воды.

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Проставим по точке в каждом из сосудов на одном уровне так, чтобы одна из них оказалась на границе между маслом и водой. По закону паскаля давление в этих точках равно. Тогда составим уравнение. Гидростатическое давление стоба масл равно p(м)*g*h(м), а давление столба воды - p(в)*g*h(в). Приравниваем: p(м)*g*h(м) = p(в)*g*h(в) <=> h(в) = p(м)/p(в) * h(м) = 8 (см). Тогда разность уровней будет равна 10-8=2 (см). PS p - протность воды или масла (в скобках указано) h - высота столба жидкости над точкой