за какое время велосипедист проедет расстояние 36км если он едет со скоростью 12км\ч

Математика
за какое время велосипедист проедет расстояние 36км если он едет со скоростью 12км\ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36 км : 12 км/ч = за 3 часа проедет велосипедист.
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