Почему не получается внятно говорить с закрытым ртом?
Биология
Почему не получается внятно говорить с закрытым ртом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что губы так же принимают участие в речи. Они деформируют звук, который издает человек. Если рот закрыт, то губы бездействуют и звук не диформируется должным образом. Получается невнятная речь.
Гость:
Губы относятсятся к зоне мимики и участвуют в образовании звуков ,которые может издавать человек.Когда рот открыт,губы направляют волну звука,так что бы она была более внятная и красивая.А если рот закрыт волна звуков не проходит так чётко и замыкается ,тем самым звук происходит искажённым и речь будет невнятная.
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