Почему не получается внятно говорить с закрытым ртом?

Потому что губы так же принимают участие в речи. Они деформируют звук, который издает человек. Если рот закрыт, то губы бездействуют и звук не диформируется должным образом. Получается невнятная речь.

Гость: Гость:

Губы относятсятся к зоне мимики и участвуют в образовании звуков ,которые может издавать человек.Когда рот открыт,губы направляют волну звука,так что бы она была более внятная и красивая.А если рот закрыт волна звуков не проходит так чётко и замыкается ,тем самым звук происходит искажённым и речь будет невнятная.