Площадь комнаты равна 10м в квадрате 60 см в квадрате.  Стол и кровать, стоящие в нейЮ занимают 3м в кваждрате 85см в квадрате. Чему равна площадь остальной части комнаты? Помогите пожалуйста)

Математика
Площадь комнаты равна 10м в квадрате 60 см в квадрате.  Стол и кровать, стоящие в нейЮ занимают 3м в кваждрате 85см в квадрате. Чему равна площадь остальной части комнаты? Помогите пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10м²60см²-3м²85см²=9м²160см²-3м²85см²=9м²-3м²+160см²-85см²= =6м²+75см²=6м²75см² оставшаяся площадь
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