Площадь комнаты равна 10м в квадрате 60 см в квадрате. Стол и кровать, стоящие в нейЮ занимают 3м в кваждрате 85см в квадрате. Чему равна площадь остальной части комнаты? Помогите пожалуйста)

Математика

Площадь комнаты равна 10м в квадрате 60 см в квадрате. Стол и кровать, стоящие в нейЮ занимают 3м в кваждрате 85см в квадрате. Чему равна площадь остальной части комнаты? Помогите пожалуйста)

Автор: Гость