Помогите, пожалуйста!!! Задача. Объем кислорода массой 160 г, температура которого 27 С, при изобарном нагревании увеличился вдвое. Найти работу газа при расширении, количество теплоты, которое пошло на нагревание кислорода, из...

Физика

Помогите, пожалуйста!!! Задача. Объем кислорода массой 160 г, температура которого 27 С, при изобарном нагревании увеличился вдвое. Найти работу газа при расширении, количество теплоты, которое пошло на нагревание кислорода, изменение внутренней энергии.

Автор: Гость