Помогите, пожалуйста!!! Задача. Объем кислорода массой 160 г, температура которого 27 С, при изобарном нагревании увеличился вдвое. Найти работу газа при расширении, количество теплоты, которое пошло на нагревание кислорода, из...

Физика
Помогите, пожалуйста!!! Задача. Объем кислорода массой 160 г, температура которого 27 С, при изобарном нагревании увеличился вдвое. Найти работу газа при расширении, количество теплоты, которое пошло на нагревание кислорода, изменение внутренней энергии. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение: pV = nRT число молей n = 160/16 = 10 t по Кельвину: t = 273 + 27 = 300  внутренняя энергия: U = 5/2*nRT уравнение: pV = 2/5*U.  после нагрева температура и объём удвоились:  A = p*(2V - V) = pV = 2/5*U  изменение внутренней энергии: deltaU = 2U - U = U  deltaU = U = 5/2*10*8,314*300 = 62355 A = 2/5*U = 24942 _________________________________ где А - работа 
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