История. К чему призывает автор "Слова о полку Игореве" русских князей??
Обществознание
История. К чему призывает автор "Слова о полку Игореве" русских князей??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он призывает к объединению против внешних врагов, потому что междуусобицы ослабляют Русь, а в это время князья, которые выступают в одиночку перед своими врагами гибнут зазря
Гость:
Автор призывает князей к единению накануне татаро-монгольского нашествия.
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