2.Укажите предложения в которых допущены ошибки. Исправь их. а) Стояли ясные, солнечные дни , едва прерываемые короткими сумеречными ночами. б) Густо и свежо сияла перед глазами зелень ещё более приподнявшаяся, возвысившая над ...
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2.Укажите предложения в которых допущены ошибки. Исправь их. а) Стояли ясные, солнечные дни , едва прерываемые короткими сумеречными ночами. б) Густо и свежо сияла перед глазами зелень ещё более приподнявшаяся, возвысившая над собаю остров. в) Дарья поставила большой самовар, красиво отливающий чистой медью. г) Угарно и сладко пахло, от истлевающих в самоваре, углей , косо висела над столом солнечная пыль. д) Утомлённые трудными сборами и насыщенными проводами участники экспедиции почти не выходили из кают. е) Ослеплённый ярким солнечным светом , он стоял неподвижно и прислушивался к новым для него звукам. ж) Верхушки молчаливо стоящих сосен , освещали лучи восходящего солнца.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б)Густо и свежо сияла перед глазами зелень, ещё более приподнявшаяся, возвысившая над собаю остров. г)Угарно и сладко пахло от истлевающих в самоваре углей , косо висела над столом солнечная пыль. д)Утомлённые трудными сборами и насыщенными проводами, участники экспедиции почти не выходили из кают. ж)Верхушки молчаливо стоящих сосен освещали лучи восходящего солнца.
Гость:
Б) густо и свежо сияла перед глазами зелень, еще более приподнявшаяся, возвысившая над собой остров. В) Угарно и сладко пахло от истлевающих в самоваре углей, ... Д) Утомленные трудными сборами и насыщенными проводами, .... Ж) Верхушки молчаливо стоящих сосен освещали лучи восходящего солнца. Остальное правильно
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