2.Укажите предложения в которых допущены ошибки. Исправь их. а) Стояли ясные, солнечные дни , едва прерываемые короткими сумеречными ночами. б) Густо и свежо сияла перед глазами зелень ещё более приподнявшаяся, возвысившая над ...

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2.Укажите предложения в которых допущены ошибки. Исправь их. а) Стояли ясные, солнечные дни , едва прерываемые короткими сумеречными ночами. б) Густо и свежо сияла перед глазами зелень ещё более приподнявшаяся, возвысившая над собаю остров. в) Дарья поставила большой самовар, красиво отливающий чистой медью. г) Угарно и сладко пахло, от истлевающих в самоваре, углей , косо висела над столом солнечная пыль. д) Утомлённые трудными сборами и насыщенными проводами участники экспедиции почти не выходили из кают. е) Ослеплённый ярким солнечным светом , он стоял неподвижно и прислушивался к новым для него звукам. ж) Верхушки молчаливо стоящих сосен , освещали лучи восходящего солнца.

Автор: Гость