Плоскодонная баржа получила пробоину в дне площадью 200см в квадрате.С какой силой нужно давить на пластырь , которым закрывают отверстие , чтобы сдержать напор воды на глубине 1,8м?

Физика
Плоскодонная баржа получила пробоину в дне площадью 200см в квадрате.С какой силой нужно давить на пластырь , которым закрывают отверстие , чтобы сдержать напор воды на глубине 1,8м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
давление на глубине 1.8м р=Þgh=1000*10*1.8=18000 Па нужна сила F=p*S=18000 Па*100см2*1/10000=180 H
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