Плоскодонная баржа получила пробоину в дне площадью 200см в квадрате.С какой силой нужно давить на пластырь , которым закрывают отверстие , чтобы сдержать напор воды на глубине 1,8м?

Физика

Плоскодонная баржа получила пробоину в дне площадью 200см в квадрате.С какой силой нужно давить на пластырь , которым закрывают отверстие , чтобы сдержать напор воды на глубине 1,8м?

Автор: Гость