Какие продукты образуются в результате окисления глюкозы аммиачным раствором оксида серебра? а) глюконовая кислота и вода. б) глюкосахарат серебра и вода. в) спиртокислота и металлическое серебро. г) многоатомный спирт и вода.

Химия
Какие продукты образуются в результате окисления глюкозы аммиачным раствором оксида серебра? а) глюконовая кислота и вода. б) глюкосахарат серебра и вода. в) спиртокислота и металлическое серебро. г) многоатомный спирт и вода.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a)глюконовая кислота и вода. 
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