Рассчитайте сопротивление медного контактного провода длиной 5 км и площадью поперечного сечения 0,65 см в квадрате
Физика
Рассчитайте сопротивление медного контактного провода длиной 5 км и площадью поперечного сечения 0,65 см в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: l= 5 км= 5000 м S=0.65cм в кв.=65 мм в кв. р меди=0.017 Ом умнож на кв. мм/м R-? Решение: сопр.=рl/S сопр.=0.017 умнож.5000м разд. 65 мм в кв.=85/65=1 4/13 Ом /-это деление))
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