Рассчитайте сопротивление медного контактного провода длиной 5 км и площадью поперечного сечения 0,65 см в квадрате

Гость: Гость:

Дано: l= 5 км= 5000 м S=0.65cм в кв.=65 мм в кв. р меди=0.017 Ом умнож на кв. мм/м R-? Решение: сопр.=рl/S сопр.=0.017 умнож.5000м разд. 65 мм в кв.=85/65=1 4/13 Ом /-это деление))