ДВА ПОЕЗДА ВЫЕХАЛИ ОДНОВРЕМЕННО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ИЗ ДВУХ ГОРОДОВ.И ЧЕРЕЗ 3ЧАСА ПЕРВЫЙ ПОЕЗД ДОГНАЛ ВТОРОЙ ПОЕЗД.ЧУМУ РАВНО РАССТОЯНИЕ МУЖДУ ГОРОДАМИ.ЕСЛИ СКОРОСТИ ПОЕЗДОВ 95КМ/Ч И 80КМ/Ч?

Алгебра

ДВА ПОЕЗДА ВЫЕХАЛИ ОДНОВРЕМЕННО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ИЗ ДВУХ ГОРОДОВ.И ЧЕРЕЗ 3ЧАСА ПЕРВЫЙ ПОЕЗД ДОГНАЛ ВТОРОЙ ПОЕЗД.ЧУМУ РАВНО РАССТОЯНИЕ МУЖДУ ГОРОДАМИ.ЕСЛИ СКОРОСТИ ПОЕЗДОВ 95КМ/Ч И 80КМ/Ч?

Автор: Гость