ДВА ПОЕЗДА ВЫЕХАЛИ ОДНОВРЕМЕННО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ИЗ ДВУХ ГОРОДОВ.И ЧЕРЕЗ 3ЧАСА ПЕРВЫЙ ПОЕЗД ДОГНАЛ ВТОРОЙ ПОЕЗД.ЧУМУ РАВНО РАССТОЯНИЕ МУЖДУ ГОРОДАМИ.ЕСЛИ СКОРОСТИ ПОЕЗДОВ 95КМ/Ч И 80КМ/Ч?
Алгебра
ДВА ПОЕЗДА ВЫЕХАЛИ ОДНОВРЕМЕННО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ИЗ ДВУХ ГОРОДОВ.И ЧЕРЕЗ 3ЧАСА ПЕРВЫЙ ПОЕЗД ДОГНАЛ ВТОРОЙ ПОЕЗД.ЧУМУ РАВНО РАССТОЯНИЕ МУЖДУ ГОРОДАМИ.ЕСЛИ СКОРОСТИ ПОЕЗДОВ 95КМ/Ч И 80КМ/Ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)95*3=285(км)-за 3 ч 1 поезд. 2)80*3=240(км)-за 3 ч 2 поезд. 3)285-240=45(км)-расстояние между городами. Ответ:45 км расстояние между городами.
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