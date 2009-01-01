Решить цепочку NH4NO2 = больше N2 = больше NH3 = больше NO2 = больше HNO3 = больше NaNO3

Химия
Решить цепочку NH4NO2 = больше N2 = больше NH3 = больше NO2 = больше HNO3 = больше NaNO3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH4NO2 => N2 => NH3 =>NO2 => HNO3 => NaNO3 1)NH4NO2= N2 + 2H2O 2)N2+3H2=2NH3  3)4NH3+5O2=4NO+6H2O 2NO+O2=2NO2 4)4NO2+O2+2H2O=4HNO3 5)9 HNO3 + 8 Na = NH3 + 8 NaNO3 + 3 H2O
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