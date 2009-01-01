Морфологический разбор слова. Таинственние

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Морфологический разбор слова. Таинственние
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
таинственные - прил. (какие?) - обознач признак предмета 1) Н.ф - таинственный 2) Пост.призн - качеств. 3) Непост.пр - мн.ч , падеж определять по контектсу, надо смотреть на существительное, у прил.такой же падеж. либо им, либо вин. 4) определение
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