Морфологический разбор слова. Таинственние

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таинственные - прил. (какие?) - обознач признак предмета 1) Н.ф - таинственный 2) Пост.призн - качеств. 3) Непост.пр - мн.ч , падеж определять по контектсу, надо смотреть на существительное, у прил.такой же падеж. либо им, либо вин. 4) определение