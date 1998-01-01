По физике задали реферат на тему "биография Левитана" кратко напишите пожалуйста кто он)

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Борис Моисеевич Левитан (7 июня 1914, Бердянск — 4 апреля 2004, Миннеаполис, США) — известный советский математик, лауреат Ленинской премии, академик Московского отделения прикладной математики и математической физики РАЕН (1998). Родился в Бердянске (Запорожская обл.). Окончил Харьковский университет (1936). Доктор физико-математических наук (1940), профессор (1941). В 1938—41 работал в Харьковском университете. Участник Великой Отечественной войны. В 1944—61 работал в Артиллерийской Академии им. Ф. Э. Дзержинского в Москве. С 1961 перешёл на работу в МГУ, продолжая вести активную педагогическую деятельность в Академии им. Ф.Э. Дзержинского. Основные труды по функциональному анализу и математической физике. Открыл новый важный класс функций — т. н. обобщенные, N — почти периодические функции Левитана. Его исследования посвящены теории почти-периодических функций, теории операторов обобщенного сдвига и спектральной теории дифференциальных операторов. Ему также принадлежат работы по общей теории унитарных представлений локально-компактных групп. Одной из самых известных работ Б. М. Левитана стала работа 1951 года (совместно с академиком Гельфандом И.М.) по решению обратной задачи восстановления дифференциального уравнения второго порядка по его спектральной функции. Опубл. более 170 работ и 8 монографий. Ленинская премия (1962; совместно с академиком В. А. Марченко).