секретный замок состоит из четырез вариантов на каждом из которых можно выбрать цифры от 0 до 9. Сколько личных вариантов выбора шифра существует

Математика
секретный замок состоит из четырез вариантов на каждом из которых можно выбрать цифры от 0 до 9. Сколько личных вариантов выбора шифра существует
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если вы имели ввиду, что замок состоит из 4 цифр, то решение такое: 10 * 10 * 10 * 10 = 10000 вариантов.   число 10 это кол-во цифр, которые можно вставить на место каждой позиции кодового замка. 
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