составьте пары предложений с указанными существительными общего рода так, что бы в одном случае слово обозначало лицо женского пола, а в другом - мужского ПЛАКСА, НЕЖЕНКА, РАЗИНЯ, РАСТРЁПА, МЯМЛЯ, СИРОТА, ГРЯЗНУЛЯ, БЕЛОРУЧКА, Т...

Гость: Гость:

Я никогда не встречал такого плаксу как ты. Таню все считали капризной девочкой и плаксой. Это парень из нашего двора был таким неженкой, что не мог помочь маме сумку донести до дома. Поверьте, я такая неженка, что не могу рано с постели вставать и в школу собираться, не говоря уж о том, чтобы мусор выносить. Мой брат вечно всё теряет, он просто -разиня. Мама поругала меня и наказала за то, что я уже взрослая и должна быть аккуратной, ответственной и дисциплинированной, а я - обычная разиня,вот и дневник потеряла. Моя сестра -просто растрёпа какая-то, взлохмаченная и не аккуратная. Меня сегодня обидели и назвали растрёпой за то, что я пришёл в школу не причёсанный и рубашка торчала повсюду из брюк. Моя младшая сестра-мямля, ничего у неё не поймёшь. Отец ненавидит , когда с ним говорит его сын, словно мямля какой-то. Сашка остался сиротой. Татьяну удочерили, потому что она -сирота. "Какой я грязнуля!"-сказал я сам себе, глядя в зеркало. Нашу кошку Мурку выгнали из дома во двор, она пришла вся чумазая , с грязными лапами, вот-сущая грязнуля! Игорь-белоручка, ничего не далает по дому, считает, что он-гений в области музыки и поэтому всю грязную работу должны делать его братья. Я не люблю возиться с маленькими детьми, не люблю менять им подгузники и вытирать носы, может я -белоручка? Ванька старается делать всё слишком быстро, его так и прозвали-торопыга. Тётя Ирина приехала к нам в гости только вечером, а на утро вдруг заспешила и уже умчалась,не дождавшись меня со школы, вот торопыга! Моя мама удивительная чистюля, так как обожает всё мыть и протирать ежедневно. Колька оказался таким чистюлей, что мы даже и не ожидали этого от него.