если в некоторой десятичной дроби перенести запятую на два знака вправо , то дробь увеличится на 53,361
Математика
если в некоторой десятичной дроби перенести запятую на два знака вправо , то дробь увеличится на 53,361
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100х-х=53.361 99х=53.361 х=53.361:99 х=0.539-это дробь.
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