Основные характеристики предпринимательской деятельности? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!  

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1. Предпринимательство как особый вид деятельности. 2. Предпринимательство как самостоятельная деятельность 3. Предпринимательство как хозяйственная деятельность 4. Предпринимательство как организованная деятельность на постоянной основе 5. Предпринимательство и ответственность