Задача по химии.Пожалуйста помогите!!! Какая масса фосфора затратится на получение 71 г. оксида фосфора V(P2О5)?4p+5O2=2P2O5

Химия

Задача по химии.Пожалуйста помогите!!! Какая масса фосфора затратится на получение 71 г. оксида фосфора V(P2О5)?4p+5O2=2P2O5

Автор: Гость