Задача по химии.Пожалуйста помогите!!! Какая масса фосфора затратится на получение 71 г. оксида фосфора V(P2О5)?4p+5O2=2P2O5
Химия
Задача по химии.Пожалуйста помогите!!! Какая масса фосфора затратится на получение 71 г. оксида фосфора V(P2О5)?4p+5O2=2P2O5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Р + 5O2 = 2P2O5 ню=4 моль ню=2 моль М=31г/моль М=142г/моль m=124г m=284г х-------------71 124----------284 х=124*71/284=31 ответ:31г 2)способ Р:P2O5=4:2 ню(Р2О5)=71г/142г/моль=0,5моль ню(Р)=ню(Р2О5)*2=0,5моль*2=1моль m(Р)=ню*М=1моль*31г/моль=31г
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