Эти органические соединения необходимы для нормальной жизни организма человека. Они практически не синтезируются в организме и поступают в составе продуктов питания. В отличие от всех других жизненно важных пищевых веществ, они...

Биология

Эти органические соединения необходимы для нормальной жизни организма человека. Они практически не синтезируются в организме и поступают в составе продуктов питания. В отличие от всех других жизненно важных пищевых веществ, они не используются организмом в качестве источника энергии. Участвуя в разнообразных химических превращениях, они регулируют обмен веществ. О каких веществах идет речь? _____________________________

Автор: Гость