Эти органические соединения необходимы для нормальной жизни организма человека. Они практически не синтезируются в организме и поступают в составе продуктов питания. В отличие от всех других жизненно важных пищевых веществ, они...
Биология
Эти органические соединения необходимы для нормальной жизни организма человека. Они практически не синтезируются в организме и поступают в составе продуктов питания. В отличие от всех других жизненно важных пищевых веществ, они не используются организмом в качестве источника энергии. Участвуя в разнообразных химических превращениях, они регулируют обмен веществ. О каких веществах идет речь? _____________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь идёт о витаминах. Витамины---они практически не синтезируются в организме и поступают в составе продуктов питания,в отличие от всех других жизненно важных пищевых веществ, они не используются организмом в качестве источника энергии,участвуя в разнообразных химических превращениях, они регулируют обмен веществ.
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