Что такое органическая химия?
Химия
Что такое органическая химия?
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Органическая химия - это раздел химии, в котором изучаеются свойства органических веществ, их превращения, получение и применение.
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