Что такое органическая химия?

Химия
Что такое органическая химия?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органическая химия - это раздел химии, в котором изучаеются свойства органических веществ, их превращения, получение и применение.
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