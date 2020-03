Поставьте где это нужно WAS, WASN,T, WERE, WEREN,T : 1) No, we ( ? ). 2) We ( ? ) at the cinema ? 3) How ( ? )the film? 4) Well it ( ? ) very good. 5) I (? ) bored. 6) Where (? ) you? 7) I ( ? ) at home. 8) ( ? ) you with ...

Английский язык

Поставьте где это нужно WAS, WASN,T, WERE, WEREN,T : 1) No, we ( ? ). 2) We ( ? ) at the cinema ? 3) How ( ? )the film? 4) Well it ( ? ) very good. 5) I (? ) bored. 6) Where (? ) you? 7) I ( ? ) at home. 8) ( ? ) you with Kim? 9) No I ( ? ). 10) She ( ? ) at work. 11)( ? ) the food good? 12) Yes it (? ) yummy! 13) Where ( ? ) you ? 14) ( ? ) out with Kelly.

Автор: Гость