В 16 одинаковых корзинах 140кг яблок. Сколько килограммов в 32 таких же корзинах? Срочно надо!
Математика
В 16 одинаковых корзинах 140кг яблок. Сколько килограммов в 32 таких же корзинах? Срочно надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32 : 16 = в 2 раза 32 больше, чем 16 2) 140 х 2 = 280 кг в 32 корзинах
Гость:
1)во сколько раз 32 корзині больше 16 корзин? 32:16=2 раза,значит и яблок поместится в 2 раза больше 2)140*2=280 кг 2 способ 1)сколько кг в 1 корзине? 140:16=8,75 кг 2)сколько кг в 32 корзинах? 8,75*32=280 кг
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