Никита терпеливо выписывал все трехзначные числа,цифры которых идут в убывающем порядке.Чему равна разность между самым большим и самым маленьким из этих чисел?

Математика

Никита терпеливо выписывал все трехзначные числа,цифры которых идут в убывающем порядке.Чему равна разность между самым большим и самым маленьким из этих чисел?

Автор: Гость