Никита терпеливо выписывал все трехзначные числа,цифры которых идут в убывающем порядке.Чему равна разность между самым большим и самым маленьким из этих чисел?

Математика
Никита терпеливо выписывал все трехзначные числа,цифры которых идут в убывающем порядке.Чему равна разность между самым большим и самым маленьким из этих чисел?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
самое  большое-999,самое  маленькое-100;  999-100=899
Гость:
Если в убывающем порядке цифр, тогда самое большое 987, а самое маленькое 321, и тогда 987-321= 666
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