Ленту длиной 25 м. разрезали на 6 равных частей. Найдите длину каждой части, выразив её в метрах и сантиметрах. С действиями и пояснениями пожалуйста!

Математика
Ленту длиной 25 м. разрезали на 6 равных частей. Найдите длину каждой части, выразив её в метрах и сантиметрах. С действиями и пояснениями пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25*100=2500см 2)2500:6=416см(4м 16см )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Никита терпеливо выписывал все трехзначные числа,цифры которых идут в убывающем порядке.Чему равна разность между самым большим и самым маленьким и...
Ответить
Обществознание
В каком документе закреплены правовые нормы Киевской Руси? Нужен не краткий ответ, а с пояснениями)
Ответить
Литература
"Дети подземелья":в чём драма Тыбурция и его детей???
Ответить
Математика
В 16 одинаковых корзинах 140кг яблок. Сколько килограммов в 32 таких же корзинах? Срочно надо!
Ответить
Английский язык
Поставьте где это нужно WAS, WASN,T, WERE, WEREN,T : 1) No, we ( ? ).  2) We ( ? ) at the cinema ?  3) How ( ? )the film?  4) Well it ( ? ) very go...
Ответить