Ленту длиной 25 м. разрезали на 6 равных частей. Найдите длину каждой части, выразив её в метрах и сантиметрах. С действиями и пояснениями пожалуйста!

Математика

Ленту длиной 25 м. разрезали на 6 равных частей. Найдите длину каждой части, выразив её в метрах и сантиметрах. С действиями и пояснениями пожалуйста!

Автор: Гость