Ленту длиной 25 м. разрезали на 6 равных частей. Найдите длину каждой части, выразив её в метрах и сантиметрах. С действиями и пояснениями пожалуйста!
Математика
Ленту длиной 25 м. разрезали на 6 равных частей. Найдите длину каждой части, выразив её в метрах и сантиметрах. С действиями и пояснениями пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25*100=2500см 2)2500:6=416см(4м 16см )
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