морфологічний розбір слова поглядом
Қазақ тiлi
морфологічний розбір слова поглядом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Погляд 2.Загальна назва 3.Неістота 4.Чоловічий рід 5.Однина 6.2 відміна 7.Орудний відмінок 8.Другорядний член речення ,обставина
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