y = x² - 7x производную
Алгебра
y = x² - 7x производную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
производнаябудет равна 2х-7
Гость:
2х-7=0 вот так наверное
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