Генератор тока, имеющий ЭДС 150В и внутренее сопротивление 0.4 ом питает током 5 ламп с сопротивлением 145ом каждая соеденены паралельно  Определите силу тока в проводнике общей части цепи и в каждой лампе

Гость: Гость:

r0=0.4 ом внутреннее сопротивление r = 145ом сопротивление 1 лампы 1/Rобщ=1/r +1/r +1/r +1/r +1/r = 5 *1/r сопротивл Rобщ=r/5 сила тока общ I общ=ЕДС/(r0+Rобщ)=ЕДС/(r0+r/5)=150В /(0.4 ом+145/5 ом)=5.1 А напряжение общ Uобщ=I общ*Rобщ= 5.1 А * r/5=5.1 А*145/5 ом= 147.9=148 В напряжение на каждой лампе Uл=Uобщ=148 В сила тока в каждой лампе Iл = Uл/r= 148 В/145ом =1.02 A -------------- проверка I общ= 5 * Iл = 5* 1.02= 5.1 А