CОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "НАШИ ДРУЗЬЯ ЖИВОТНЫЕ"ОПИСАТЬ ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВАДКИ(КАК ЕСТ,КАК СПИТ,ИГРАЕТ И ТАК ДАЛЕЕ-СОБАКА,КОШКА ИЛИ ПТИЦА
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CОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "НАШИ ДРУЗЬЯ ЖИВОТНЫЕ"ОПИСАТЬ ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВАДКИ(КАК ЕСТ,КАК СПИТ,ИГРАЕТ И ТАК ДАЛЕЕ-СОБАКА,КОШКА ИЛИ ПТИЦА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"НАШИ ДРУЗЬЯ ЖИВОТНЫЕ" Наши животные являются нашими друзьями. Собаки очень умные животные. Они понимабт наши чувства. Даже бывают такие ситуации что собака заменяют родителей. Собаки очень преданные друзья. Они спасают многих детей и взрослых. Собачий лай всего лишь выражает эмоции. Если собака нуждается в человеческом внимании или помощи и защите – она визжит или даже издает вопли. Она смотрит, не отрываясь, прямо хозяину в глаза и взывает о помощи. Отказать в таком случае питомцу нереально, и сам питомец это прекрасно знает.
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